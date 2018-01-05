حماية البيئة تحذر من من انخفاض درجات الحرارة غدا السبت

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من انخفاض غدا السبت في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على كل من ” تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل ” تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة حيث تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية .

وأضافت الحساب الرسمي، للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.