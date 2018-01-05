المنتخب العماني ينتزع كأس الخليج من الإمارات

ماجد محمد(صدى):

تمكن المنتخب العماني من الفوز بكأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين خلال مباراة اليوم الجمعة التي أقيمت باستاد جابر الدولي في الكويت .

وتفوق المنتخب العماني في الركلات الترجيحية على نظيره الإمارات ، بـ 5 ركلات لصالحه مقابل 4 فقط للفريق الآخر .