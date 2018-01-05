المنتخب العماني ينتزع كأس الخليج من الإمارات
تمكن المنتخب العماني من الفوز بكأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين خلال مباراة اليوم الجمعة التي أقيمت باستاد جابر الدولي في الكويت .
وتفوق المنتخب العماني في الركلات الترجيحية على نظيره الإمارات ، بـ 5 ركلات لصالحه مقابل 4 فقط للفريق الآخر .
عبدالله99[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون الفوز
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6742 ] نشر منذ 59 دقيقة
يستاهل الآحمر العماني👍وهاردلك للآبيض☺
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 39 دقيقة
الف مبارك للاحمر العماني يستاهل