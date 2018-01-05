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المنتخب العماني ينتزع كأس الخليج من الإمارات

المنتخب العماني ينتزع كأس الخليج من الإمارات
ماجد محمد(صدى):

تمكن المنتخب العماني من الفوز بكأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين خلال مباراة اليوم الجمعة التي أقيمت باستاد جابر الدولي في الكويت .

وتفوق المنتخب العماني في الركلات الترجيحية على نظيره الإمارات ، بـ 5 ركلات لصالحه مقابل 4 فقط للفريق الآخر .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهلون الفوز

[ عدد التعليقات: 6742 ] نشر منذ 59 دقيقة

يستاهل الآحمر العماني👍وهاردلك للآبيض☺

[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 39 دقيقة

الف مبارك للاحمر العماني يستاهل

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