بالمستندات.. قيادات حوثية تبيع حديقة عامة كأراضي بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

حاولت عناصر من قيادات الحوثي بيع حديقة الأربعين العامة بمدينة سعوان شرق العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة ، حيث شرعوا في أعمال بناء بها وقاموا ببيع أجزاء أخرى منها كأراضي .

وتقدم شهود عيان بشكوى لأمانة العاصمة أملًا في إيقاف السطو على المتنفس الوحيد بالمنطقة ، إلا أنهم أكدوا أنه لم يتم التجاوب مع ما يطالبون به .

وتقدم سكان من أهالي المنطقة بوثائق وإثباتات للمخططات الموجودة كمساحات في شارع الأربعين ، والتي ثبت أنها لمنتزهات وحدائق ومدرسة ومراكز صحية ، موضحين أن العناصر الحوثية تزعم ملكيتها لتصريح من القيادي الحوثي أبو علي الحاكم ، وهو ما دفعهم للبناء عليها وبيع أجزاء منها .