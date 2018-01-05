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بالمستندات.. قيادات حوثية تبيع حديقة عامة كأراضي بصنعاء

بالمستندات.. قيادات حوثية تبيع حديقة عامة كأراضي بصنعاء
فهمي محمد(صدى):

حاولت عناصر من قيادات الحوثي بيع حديقة الأربعين العامة بمدينة سعوان شرق العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة ، حيث شرعوا في أعمال بناء بها وقاموا ببيع أجزاء أخرى منها كأراضي .

وتقدم شهود عيان بشكوى لأمانة العاصمة أملًا في إيقاف السطو على المتنفس الوحيد بالمنطقة ، إلا أنهم أكدوا أنه لم يتم التجاوب مع ما يطالبون به .

وتقدم سكان من أهالي المنطقة بوثائق وإثباتات للمخططات الموجودة كمساحات في شارع الأربعين ، والتي ثبت أنها لمنتزهات وحدائق ومدرسة ومراكز صحية ، موضحين أن العناصر الحوثية تزعم ملكيتها لتصريح من القيادي الحوثي أبو علي الحاكم ، وهو ما دفعهم للبناء عليها وبيع أجزاء منها .

 


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