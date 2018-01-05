إجراءات وقائية مؤقتة لتفادي الخطر على طريق عثمان بن عفان
طالب إدارة مرور المدينة المنورة، المواطنين من تخفيف السرعه من 100 الى 80 كلم، ووضع امشاط للتهدئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المؤقتة التي تم اتخاذها على طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه –العيون-.
وأضافت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه جاري تعديل الدورانات الحالية، وجاري العمل مع الامانة لتنفيذ الدراسة المعدة لذلك.
باحث[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتهم كمان يراجعون فتحات الدوران في طريق الأمير سلطان
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 1 ساعة
الى المهندس العمرى امين بلدية المدينه المنوره …… بارك الله فيك ارجو ان يتم رفع جميع الكتل الخرسانيه من الشوارع واستبدالها بارصفه لانها اصبحت مزعجه وشوهة منظر البلد ولو شاهدة الفديوهات التى يصورها الزوار ويتم نشرها فى اليو تيوب كل شارع لايخلو من تلك الصبات