إجراءات وقائية مؤقتة لتفادي الخطر على طريق عثمان بن عفان

نايف السالم(صدى):

طالب إدارة مرور المدينة المنورة، المواطنين من تخفيف السرعه من 100 الى 80 كلم، ووضع امشاط للتهدئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المؤقتة التي تم اتخاذها على طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه –العيون-.

وأضافت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه جاري تعديل الدورانات الحالية، وجاري العمل مع الامانة لتنفيذ الدراسة المعدة لذلك.