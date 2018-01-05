سلطان آل سحيم الثاني يطالب بشرط جديد في دورات الخليج العربي
طالب سلطان آل سحيم الثاني، رئيس المعارضة القطرية، اليوم الجمعة، من اللجان المنظمة لدورات الخليج العربي القادمة، أن يتضمن أحد شروطها أن يكون اللاعب خليجي المنشأ والولادة.
وأشار ” آل سحيم ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الدورات زيادة وتواصل المحبة والأخاء بين شعوب الخليج العربي.
الواقع[ عدد التعليقات: 5618 ] نشر منذ 3 ساعات
كفوا يا شيخ سلطان لاكن أعمال خطوة لتحرير قطر من الحمدين الارهابين وطرد الأتراك الذين أتوا بجنودهم واسلحتهم الثقيلة لاحتلال قطر ولابد من الشكوى لمجلس الأمن ضد تركيا والامر بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط
صداوي[ عدد التعليقات: 1479 ] نشر منذ 3 ساعات
لكن وليس لاكن .
ياشيخ سحيم انت فاضي للكوره خلك في مشكله قطر علشان ترجع بلدك 😂😂😂😂😂