سلطان آل سحيم الثاني يطالب بشرط جديد في دورات الخليج العربي

طلال الضوي(صدى):

طالب سلطان آل سحيم الثاني، رئيس المعارضة القطرية، اليوم الجمعة، من اللجان المنظمة لدورات الخليج العربي القادمة، أن يتضمن أحد شروطها أن يكون اللاعب خليجي المنشأ والولادة.

وأشار ” آل سحيم ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الدورات زيادة وتواصل المحبة والأخاء بين شعوب الخليج العربي.