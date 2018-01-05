40 فعالية تنتظر زوار مهرجان الزيتون بالجوف

سهو الهشال(صدى):

ينتظر زوار مهرجان الزيتون بالجوف أكثر من 40 فعالية ينظمها المهرجان الذي ينطلق يوم الأربعاء القادم 23/4 ويستمر حتى الثاني من جمادى الأولى وتنظمه أمانة منطقة الجوف .

وقال أمين الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عجب القحطاني أن المهرجان راعى في تنظيم فعالياته إشراك الجميع عبر تخصيص فعاليات لهم ، وفي مقدمة الفعاليات برنامج علمي إقتصادي تنظمه جامعة الجوف يهتم برفع مستوى الثقافة لدى المزارعين لينعكس على جودة المنتج الذي يقدمونه ، كما سيتم طرح محاضرات عن صناعة الزيتون وفق رؤية 2030 وتطوير صناعة الزيتون بالجوف وهو أحد الأهداف الرئيسية التي يعمل عليها المهرجان الذي يهدف لرفع رقعة الاستثمار بالمنطقة في المنتج الذي يحمل مواصفات عالية ومؤهل لذلك ، كما سيشمل البرنامج العلمي على محاضرات توعية للمستهلك لمعرفة الزيت المغشوش وطرق تذوق الزيت ، حيث أن إدارة المهرجان لم تغفل أي طرف في عملية البيع والشراء ، ويهمها توعية المستهلك وتقديم منتج مجاز ومضمون له خلال المهرجان ، كما تهتم لرفع وعي المزارع وكذلك توفير قناة تسويقية للمستثمر .

وبين القحطاني أنه يتخلل الفعاليات برامج ومحاضرات ثقافية منوعة بالتعاون مع عدد من الجهات ، اضافة لفعاليات رياضية شبابية ، وكذلك عرض للأفلام الفائزة بمسابقة ابو عجرم.

وبين أن المهرجان أتاح الفرصة بشكل واسع لأبناء المنطقة الموهوبين عبر تخصيص فعاليات المهرجان المسرحية لهم ، والذي أعلن مسبقاً لاستقطابهم وسيقدمون مواهبهم على مسرح الزيتون ، كما يشعل المنافسة بين شعراء المنطقة عبر مسابقة شاعر الزيتون لتنمية هذه الموهبة وإعطاء الجميع فرصة للمشاركة في المهرجان .

ولفت القحطاني إلى أنه حرصت إدارة المهرجان للحفاظ على الموروث الشعبي للجوف عبر إقامة فعاليات تراثية بحي الضلع بسكاكا أحد الأحياء القديمة بالمنطقة يشارك فيها كبار السن وتعرض حياة مضت يتعرف عليها أجيال اليوم .

كما أشار أمين الجوف إلى أن المهرجان لم يغفل تخصيص فعاليات مختصة بالمرأة عبر فعاليات نسائية خاصة تشمل برامج ثقافية وعروض ترفيهية ودورات تدريبية بالتعاون مع عدد من الجهات .

ورحب القحطاني بالجميع لقضاء إجازة ممتعة في منطقة الجوف ومهرجان الزيتون .