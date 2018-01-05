طبيب أسنان يشترط وجود محرم لإجراء الفحوصات الطبية

حمود العنزي(صدى):

اعتذر طبيب أسنان بالمملكة، عن استقبال المراجعات الطبية من دون محرم، حيث دون على لافتة ملصقة على أحد أبواب المستشفى عبارة ” عزيزتي المراجعة لعدم الإحراج، الرجاء عند مراجعتك إلى طبيب الأسنان إحضر محرم ” .

تفاعل مع هذا الافتة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولوها، مؤكدين أن هذا القرار يتوافق مع المبادئ الإسلامية ثم اخلاقيات الممارس الصحي في المملكة.