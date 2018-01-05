طبيب أسنان يشترط وجود محرم لإجراء الفحوصات الطبية
اعتذر طبيب أسنان بالمملكة، عن استقبال المراجعات الطبية من دون محرم، حيث دون على لافتة ملصقة على أحد أبواب المستشفى عبارة ” عزيزتي المراجعة لعدم الإحراج، الرجاء عند مراجعتك إلى طبيب الأسنان إحضر محرم ” .
تفاعل مع هذا الافتة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولوها، مؤكدين أن هذا القرار يتوافق مع المبادئ الإسلامية ثم اخلاقيات الممارس الصحي في المملكة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24975 ] نشر منذ 5 ساعات
بصراحة هذي مبادرة طيبة
وأشكر الطبيب على هذا العمل
لكن بقولك شي
كذا بتقفل عيادتك بدري
أفرض أرمله ولا وحده معندها أهل
من وين تجيب لك محرم🤔
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 5 ساعات
يالقرني الطبيب رايح يقدر الحالات الطارءة لان الضرورة تبيح المحرم ورايح يدخل معها ممرضه يارجال فيه قصص من اطباء الاسنان يشيب لها الراس خاصة بعض الاطباء الاجانب
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6347 ] نشر منذ 5 ساعات
لو يصير ايش ما اروح لدكتور الدكتورات وش كثرهم وكلهم كفاءات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24975 ] نشر منذ 5 ساعات
والله العظيم
شفني أحلف بالله
أشوف ناس كثير
يقعد باالسيارة وزوجته تنزل تجيب مقاضي
من البقالة ولا المطعم
وتتسوق بروحها وهو قاعد باالسيارة🤔
مرام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
اصلاً من قال لك ان فيه حريم بيجونك، ليه مافيه طبيبات فعلاً الاخ مسوي فيها مثالي ابحث عن تاريخ هذا الشخص تجده ملطخ بالسواد وهذه العبارة وضعها كتقية وذر الرماد في العيون، انتبهوا منه ، فهذا تمهيد وليس تحذير.
بنت النور[ عدد التعليقات: 621 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله اغلب التخصصات تلقي دكتور ودكتوره اللي ماعندها محرم تروح للدكتوره افضل شي و عن نفسي اذا رحت ابي تخصص اسال عن دكتوره اذا لزم الامر مافي ايلا دكتور ندخل والشكوى لله
غلاب[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 4 ساعات
الحريم يتركون الدكتورة ويرحون الدكتور مدري هي عباطة ولا دنفسة
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 3 ساعات
لا وربي مو عباطه بس الاسنان الرجال اشطر من النساء … والله لا عباطه ولا لعانه بس الأطباء افضل بكثيييرر وبعدين في ممرضات مع الدكتور …. سلامااااااات🤔
المر[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 3 ساعات
لاعباطه ولادنفسه مستثمر سوى سوق للحريم فقط بائعين وزباين ماحد جاه قفل السوق اما شرط الدكتور الظاهر املاحظ شي عشان كذا شرط المحرم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24975 ] نشر منذ 3 ساعات
🤔🤔🤔🤔🤔
abdul[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 3 ساعات
نفس المشكلة التي تواجه السيدات في بعض الصيدليات الامركية حيث الصيدلاني يمتنع عن بيع/ صرف عقاقير منح الحمل لان تعاطيها محرمة في مذهبه وصَرْفها يعتَبِرها إعانة علي الفحشاء والمنكر. وبالمناسبة هؤلاء الصيادلة ليسوا دواعشة ولا حتي مسلمين.
المر[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 3 ساعات
يالقرني ترى مافيه شي تشتري من البقاله لانها تعرف اللي ناقص واللي يحتاجه البيت اومن المطعم ذي امور غاديه بعضن اخف وانشط
abdul[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 3 ساعات
منع*
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 3 ساعات
غلاب ياحلو كل واحد يتكلم عن حياته وواقعه وبيئته هههههههههه يالله لاتبتلينا.. يمكن قريباتك كذا ؟!!!! اووووبس ياحرراااام 😏
الواقع[ عدد التعليقات: 5618 ] نشر منذ 3 ساعات
ونعم الطبيب
صداوي[ عدد التعليقات: 1479 ] نشر منذ 3 ساعات
شئ جميل
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10258 ] نشر منذ 3 ساعات
من حقه … بعض المراجعات الله بالخير 😂 ..
انا م ارؤح الا عند دكاتره رجال ولاقد صادفني هالموقف ☺🤔 ..
يحي الشديزي تبوك[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 3 ساعات
السلام عليكم كل قال تعليقه فيكم الصح وفيكم الخطاء وفيكم الذي ماعنده سالفة يتواجد في غرفة الطبيب ممرضة والتي واثقة من نفسها ما احد يقدر يقول لها كلمة
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم الرجل أنت أيها الطبيب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41080 ] نشر منذ 2 ساعتين
ونعم الطبيب ,,
مواطن مخلص[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 32 دقيقة
عبارة يشكر عليها وهذا من حقه وحمايته له
لانه اذا نظرنا الى شدة ارتباط الشفايف بالرغبة الجنسية ربما تحصل اثارة ومن ثم عملية انزال من المرأة مما قد يؤدي الى رعشتها ثم خمولها ويتهم الطبيب بأنه وضع لها مخدر
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6442 ] نشر منذ 29 دقيقة
واضح ان الطبيب مر عليه مواقف كثيرة خلاها يتخذ هالشي