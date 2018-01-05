الإيرانية الحائزة على نوبل تطالب المجتمع الدولي بمعاقبة الملالي سياسيا

طهران(صدى):

طالبت شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام الإيرانية، من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على دعم التظاهرات في إيران بجميع أنحاء البلاد، عن طريق فرض عقوبات سياسية، وليس على الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى عموم المواطنين.

وأضافت ” عبادي ” ، أنها أيدت الاحتجاجات 100%، وطالبت من الشعب الإيراني على البقاء في الشوارع في الاحتجاجات السلمية والانخراط في العصيان المدني.

ووجهت الحائزة على جائزة نوبل للسلام الإيرانية ، رسالة إلى لقوات الشرطة والحرس الثوري، قائلة” أدعو أطفالي الأعزاء في قوات الشرطة والحرس الثوري، لإنزال أسلحتهم وألا يقتلون إخوتهم وأخواتهم “، مؤكدة أنه ” إذا تحسن الوضع في البلاد، فستستفيد منه أيضًا ” .