بالفيديو.. إجابات طريفة لمرتادي الطرق حول سؤال مروري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسل برنامج ” الله يعطيك خيرها ” خلال توجيهه لسؤال حول إشارة مرورية محاولًا رصد مدى وعي مرتادي الطرق بقوانين المرور وعلاماته .
وكشف مقطع الفيديو عن جهل نسبة كبيرة من الأشخاص بالعلامة المرورية من خلال إجابات طريفة تدل على عدم معرفتهم بها ، فيما تمكن عدد قليل من المارين من التعرف على الإشارة .
فيديو | تقرير يرصد إجابات طريفة لمرتادي الطرق عن سؤال مروري. #الإخبارية #الله_يعطيك_خيرها pic.twitter.com/z0ZkftMvyV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24975 ] نشر منذ 5 ساعات
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