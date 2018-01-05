بالفيديو.. إجابات طريفة لمرتادي الطرق حول سؤال مروري

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسل برنامج ” الله يعطيك خيرها ” خلال توجيهه لسؤال حول إشارة مرورية محاولًا رصد مدى وعي مرتادي الطرق بقوانين المرور وعلاماته .

وكشف مقطع الفيديو عن جهل نسبة كبيرة من الأشخاص بالعلامة المرورية من خلال إجابات طريفة تدل على عدم معرفتهم بها ، فيما تمكن عدد قليل من المارين من التعرف على الإشارة .