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بالفيديو.. إجابات طريفة لمرتادي الطرق حول سؤال مروري

بالفيديو.. إجابات طريفة لمرتادي الطرق حول سؤال مروري
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسل برنامج ” الله يعطيك خيرها ” خلال توجيهه لسؤال حول إشارة مرورية محاولًا رصد مدى وعي مرتادي الطرق بقوانين المرور وعلاماته .

وكشف مقطع الفيديو عن جهل نسبة كبيرة من الأشخاص بالعلامة المرورية من خلال إجابات طريفة تدل على عدم معرفتهم بها ، فيما تمكن عدد قليل من المارين من التعرف على الإشارة .

 


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