بالفيديو والصور.. الثلوج تغطي جبل اللوز بمنطقة تبوك

محمود البلوي(صدى):

بدأت الثلوج تتساقط، مساء اليوم، على مرتفعات جبل اللوز بتبوك، بكميات ما بين متوسطة وخفيفة، وحَرَص متنزهون، اليوم الجمعة، على الذهاب لأماكن تساقط الثلج في جبل اللوز للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

ويقع جبل اللوز شمال غرب مدينة تبوك، ضمن متكوّن الدرع العربي المسمى جغرافياً ” جبال مدين ” ، وجاءت تسمية الجبل بهذا الاسم نِسبة لأشجار اللوز التي لا تزال تنمو فيه، كما أن هناك وادياً وقرية يُعرفان باسم ” اللوز ” .

وتُعَد قمة جبل اللوز أعلى قمة في منطقة تبوك؛ إذ يبلغ ارتفاعها 2583 متراً فوق سطح البحر، كما ينتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب، كما تُعَد منطقة أثرية؛ لما فيها من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.