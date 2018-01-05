” الزكاة والدخل ” توضح حقيقة وجود مخالفة على الفاتورة الورقية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والدخل أن المحلات التجارية التي تقدم فواتير ورقية تتضمن ضريبة القيمة المضافة لا تعد مخالفة للنظام الضريبي المتعارف عليه .

وجاء ذلك ردًا من هيئة الزكاة على استفسار أحد العملاء عبر حساب ” تويتر ” الرسمي ، قائلة ” عزيزي العميل، يُسمح باستخدام الفواتير اليدوية بشرط توفر المتطلبات المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية ” .

يذكر أن هيئة الزكاة والدخل تمكنت من ضبط أكثر من 250 منشأة مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة منذ بداية تطبيقها بداية عام 2018 الجاري .