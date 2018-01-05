تكريم رواد النغم الأصيل في مركز الملك فهد الثقافي

تركية البدر(صدى):

ينظم مركز الملك فهد الثقافي احتفالية «النغم الأصيل» وذلك يومي 23 – 24 يناير حيث يكرم من خلالها كوكبة من رواد الأغنية السعودية، الذين تركوا بصمة في تاريخها، وعلى رأسهم صوت الأرض طلال مداح كأول من ساهم في نشر الأغنية الوطنية خارجياً، وطارق عبدالحكيم وفوزي محسون وعبدالله محمد وأبو بكر سالم بلفقيه، -رحمهم الله-.

ويُحيّي الليلة الأولى مجموعة من المطربين الشباب بأغانٍ للفنانين طارق عبدالحكيم وعبدالله محمد وفوزي محسون، والليلة الثانية سوف تُخصص لأغاني الفنانين طلال مداح وأبو بكر سالم بلفقيه، بمشاركة عدد من نجوم الأغنية السعودية الشباب وهم «عايض يوسف، نايف النايف، فيصل سعود، محمد عبدالعزيز، أمين فارسي، فيصل العمري، عبدالإله عبدالله، فهد العمري، عبدالعزيز محمد»، كما يشارك عدد من الأطفال الموهوبين وهم: بدر فلاتة، لين الحربي، أنوار يوسف.

وتُقدم ضمن فعاليات النغم الأصيل ندوات بمشاركة عدد بارز من الشعراء والمثقفين والملحنين، وهم الفريق أسعد عبدالكريم، ود. عبدالله رشاد، والفنان حسن إسكندراني، ود. عمر الجاسر، والملحن عبدالرحمن باحمدين.