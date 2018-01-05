تأهل الفتح والباطن إلى دور الـ16 لكأس الملك

طلال الغامدي(صدى):

فازفريق الفتح على الحزم بهدف دون مقابل اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في دور الـ32 للمسابقة، وتأهل إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

كما تأهل الباطن إلى الدور ذاته بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 3 ـ 1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

وتقدم المجزل مبكراً عند الدقيقة الخامسة عن طريق عبدالعزيز اليوسف ورد الباطن بثلاثة أهداف سجلها تراباي ادسون وسهو مطلق وجوناثان بينتيس عند الدقائق 13 , 39 , 91.

وتأهل فريق ضمك إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على التعاون 2 ـ 1 اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن دور الـ32 للمسابقة.