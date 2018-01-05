الرئيس الفرنسي: القدس عاصمة إسرائيل وفلسطين

باريس(صدى):

أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا تقف في موضع الحياد فيما يتعلق بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، حيث يمكن أن تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين فلسطين وإسرائيل معًا .

يذكر أن قرارًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلًا واسعًا في وقت سابق ، بالاعتراف بأن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي فقط ، وأنه سيتم على إثر ذلك نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، وهو ما أدى إلى نشوب اشتباكات واسعة بين الطرفين في قطاع غزة خلال الفترة الماضية .