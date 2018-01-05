الرئيس الفرنسي: القدس عاصمة إسرائيل وفلسطين
أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا تقف في موضع الحياد فيما يتعلق بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، حيث يمكن أن تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين فلسطين وإسرائيل معًا .
يذكر أن قرارًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلًا واسعًا في وقت سابق ، بالاعتراف بأن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي فقط ، وأنه سيتم على إثر ذلك نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، وهو ما أدى إلى نشوب اشتباكات واسعة بين الطرفين في قطاع غزة خلال الفترة الماضية .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24961 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذا زي الي واقف بين أثنين وخايف منهم
حاط رجلينه
رجل هنا ورجل هنا
زوجته شفطت ابوعقله
مهو داري وين الله حاطه🤔