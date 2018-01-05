عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم غدا

نواف السالم(صدى):

تعود منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، غداً السبت بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، وفيها سيسعى برشلونة المتصدر للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم وتعزيز صدارته، الأمر الذي يبدو سهلاً هذه الجولة حيث يستضيف ليفانتي.

وبعدما أنهى عام 2017 بانتصار ” الكلاسيكو ” الثمين على غريمه الأزلي ريال مدريد في معقله سانتياغو برنابيو بثلاثية نظيفة، بات برشلونة يحلق بالصدارة بـ45 نقطة متقدماً بتسع نقاط على أتلتيكو مدريد الوصيف، وبـ11 عن فالنسيا الثالث، وبـ14 عن “ الميرينغي ” الرابع.

ويستقبل البرسا ليفانتي الأحد وهو يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد مرور 17 جولة على الليغا دون تعرضه لهزيمة، إذ سقط في فخ التعادل مرتين فقط، كما تعادل أمس امام سلتا فيغو بهدف لمثله، لكن في ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا بدون نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز ولكن بمشاركة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد تعافيه من إصابته.

وعاد ديبمبلي للملاعب بعد غياب ثلاثة أشهر ونصف، ليكون في إمكان المدير الفني للفريق الكاتالوني إرنستو فالفيردي إشراك ثلاثتهم في لقاء ليفانتي صاحب المركز الـ16 بـ18 نقطة.

ويفتتح أتلتيكو مدريد الجولة غداً السبت حينما يستضيف خيتافي الثامن بـ23 نقطة في ” ديربي ” مدريدي يسعى فيه ” الروخيبلانكوس ” للانتصار مجدداً في الليغا، بعد الهزيمة الجولة الماضية أمام إسبانيول بهدف نظيف، فيما كانت الخسارة الأولى له بالليغا هذا الموسم.