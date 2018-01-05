بالفيديو.. خيالة يدخلون كأس الخليج إلى أرض الملعب

نواف السالم(صدى):

دخلت فرق الخيالة إلى ملعب استاد جابر الدولي بالكويت حاملين كأس بطولة الخليج لدورته الثالثة والعشرين ، قبيل بدء المباراة النهائية التي تقام اليوم الجمعة بين المنتخب الإماراتي ونظيره العماني .

يذكر أن المنتخب العماني يحتل صدارة المجموعة الأولى من ترتيب فرق البطولة بـ 6 نقاط في رصيده بالمركز الأول ، ويليه المنتخب الإماراتي بفارق هدف واحد في المركز الثاني ليحصد 5 نقاط في رصيده .