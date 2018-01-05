نظام نور لنتائج الطلاب يوفر خدمات متقدمة لأولياء الأمور

عادل الحربي(صدى):

يحرص موقع نظام نور على إتاحة نتائج الطلاب في كل المراحل الدراسية بمجرد إدخال رقم الهوية المستخدم عن تسجيل الطالب ، بعد انتهاء الاختبارات لكل فصل دراسي .

وتعتمد بعض الإدارات التعليمية عليه في نشر نتائج الطلاب ، حيث أتاحت بعض الإدارات نتائج رياض الأطفال في مدارسها وعبر نظام نور التابع لوزارة التعليم .

ويوفر نظام نور النتائج من خلال الدخول على الرابط التالي ( هنا ) ، حيث يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي وفي النهاية يتيح الدخول إلى نظام نور للنتائج ، كما يمكن من خلال نظام نور الحصول على خدمات إضافية تتمثل في طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم ، بالإضافة إلى إمكانية طباعة الشهادات وما إلى ذلك .

وزودت الإدارة المسؤولة النظام إمكانية دخول أولياء الأمور لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي ، وفقًا للجدول الزمني المعلن فيما يتعلق بهذا الشأن ، من خلال الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور .