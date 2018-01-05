بالصور.. انطلاق سيارة ” بي إم دبليو M5 2018 ” بمعايير جديدة

متابعات(صدى):

قضت بي إم دبليو M5 اجيالها الست السابقة في تصدر الأداء في فئة السيدان لتخلق لبي إم دبليو افضلية ثابتة تتجدد كل جيل، فالسيارة تضع المعايير الجديدة والمنافسين يلاحقوها إلى ما وصلت إليه، وهو ما صنعته في هذا الجيل لتعود من جديد إلى القمة.

التصميم الخارجي

تعتمد بي إم دبليو M5 في تصميمها الخارجي على الكثير من الخطوط الحادة والرياضية التي ترتقي بشخصيتها فوق المنافسين وتضعها في مكانة افضل.

ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية الأيقونية لبي إم دبليو مع الاطار الفضي من الكروم الذي يحيط بها، إضافة إلى علامة M المحببة لعشاق السرعة، وكذلك غطاء المحرك كبير الحجم الذي يخفي اسفله المحرك القوي ويبرز هذه القوة عبر خطوط التصميم البارزة في المنتصف وعلى الجانبين.

تأتي كذلك المصابيح الرئيسية للسيارة بالدوائر المضيئة التي تعرف بأعين الملائكة، والإضاءة المتطورة من بي إم دبليو، ومعها المصد الأمامي كبير الحجم ذو فتحات التهوية الكبيرة على الجانبين وفي المنتصف لتحسن من هجومية السيارة.

على الجانبين أبرز ما يميز هذه النسخة من السيارة هو العجلات المعدنية كبيرة الحجم وكذلك المرايا ذات التصميم الفريد والتي تمرر الهواء من الجهة الداخلية لتعزز من الانسيابية، وخطوط التصميم القوية، وكذلك السقف خفيف الوزن الذي يأتي بتصميم مجوف في المنتصف يحسن من قدرة الهواء على المرور بسلاسة حول السيارة.

في الخلف تأتي المصابيح الحمراء ذات التصميم الجذاب والتي تمتد من منتصف السيارة تقريبا إلى الجانبين لتعزز من حجم السيارة، إضافة إلى مشتت الهواء كبير الحجم في المنتصف، وفتحات طرد العادم الكبيرة على الجانبين، والجناح الصغير الذي يعزز من ارتكازية السيارة خلال الانطلاق بسرعات عالية.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة تعتمد بي إم دبليو M5 على مزيج ما بين الرفاهية والرياضية، بداية من عجلة القيادة ثلاثية الأذرع التي تحمل شعار M وبدالات نقل السرعات على الجانبين، إضافة إلى لوحة العدادات التي تأتي بتصميم رياضي جذاب.

كذلك تأتي المقاعد الرياضية لتدعمك خلال القيادة السريعة وتوفر مستوى متميز من الراحة سواء في الأمام أو الخلف، لتوفر تجربة قيادة أكثر تميزا وتجربة ركوب لا تقل راحة ورحابة عن النسخ الاعتيادية من بي إم دبليو الفئة الخامسة.

المحرك والأداء

تعمل بي إم دبليو M5 بمحرك قوي قادر على تصدر هذه الفئة في الأداء وتقديم تجربة متميزة.

المحرك V8 سعة 4.4 لتر ذو شحن توربيني مزدوج بقوة 600 حصان ما بين 5600 و6700 لفة في الدقيقة، وعزم 750 نيوتن.متر عند 1800 لفة في الدقيقة، وهو ما يمنحها القدرة على الانطلاق من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 3. ثانية، ولسرعة 200 كم/س خلال 11.1 ثانية، ولسرعة قصوى محددة الكترونيا عند 250 كم/س.