بالصور.. محافظ بارق يدشن مهرجان الوفاء للأمير منصور بن مقرن

أبها(صدى):

افتتح مفرح بن زايد البناوي محافظ بارق ورئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية ، مهرجان الوفاء للأمير منصور بن مقرن رحمه الله ، يوم أمس الخميس ، على خلفية فعاليات مهرجان بارق الشتوي الثاني الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة .

وأخذ المحافظ يتجول في خيمة التسوق والترفيه للاطلاع على أقسامها المختلفة ، بالإضافة إلى عيادات الأسنان ومكافحة التدخين والتطعيم ضد إنفلونزا الطيور الموسمية في المعرض الصحي المصاحب للمهرجان ، فضلًا عن ركن الأسر المنتجة .

وتسلم المحافظ من المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية درعين تحت مسمى ” دروع الخير ” لسمو أمير المنطقة وآخر للأمير منصور بن مقرن رحمه الله ، مثل كل منهما خمسمائة سهم خيري ، ثم كرم المحافظ في نهاية الحفل مجموعة من الإعلاميين والمشاركين بالإضافة إلى فرقة بارق الشعبية بدروع تذكارية .