انقاذ شاب أصيب بنزيف داخلي وتهتك الطحال بمستشفى رجال ألمع

أبها(صدى):

نجح فريق عمليات قطاع ومستشفى رجال ألمع الصحي، في إنقاذ شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، أصيب بنزيف داخلي وتهتك في الطحال من الدرجة الخامسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز بن يحيي آل شايع، إن الشاب حضر بنفسه إلى طوارئ مستشفى رجال ألمع، وقال ” إنه تعرض للسقوط في منزله، وتم تنويمه فورًا وإخضاعه للملاحظة الطبية، وبعد إجراء الفحوصات الأولية وقياس العلامات الحيوية، ومع استمرار شعور الشاب بآلام، وخوفًا من وجود نزف داخلي تم عمل أشعة تلفزيونية (سونار) وتبين وجود سوائل في البطن، على إثرها تم عمل أشعة مقطعية عاجلة من قبل فريق الأشعة للمريض في منطقة الجهاز الهضمي، مما أشار إلى وجود تهتك في الطحال من الدرجة الخامسة.

وأضاف ” آل شايع ” ، أنه أجريت له على الفور عملية استكشاف جراحية، حيث تمت السيطرة على النزيف واستئصال الطحال، وتم تنويمه تحت الملاحظة، وحالته بشكل عام مستقرة.