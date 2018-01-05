مدرب رماية برازيلي يبقى حيًا بعد طلقة رصاصية برأسه
أثار شخص أصيب برصاصة في رأسه جدلًا كبيرًا ، بسبب أنه لم يفقد حياته وتمكن من التقاط الصورة التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي .
وفي التفاصيل ، فقد نشر مدرب الرماية البرازيلي رودريغو موريرا صورة غريبة على صفحته بمأحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يظهر برصاصة عالقة في عظم جبينه دون أن تتوغل في الجمجمة .
ويعد سبب إصابة ” موريرا ” هو تعرضه لمحاولة سرقة تحت تهديد السلاح الناري ، عندما سلب اللصوص دراجته قبل إطلاق النار على رأسه بهدف القتل ، إلا أن الطلقة ظلت معلقة بالرأس .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41054 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله ..
,, راسه ضد الرصاص ,,