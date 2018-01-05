نجاة رئيس الأركان اليمني من لغم استهدف موكبه بالجوف

فهمي محمد(صدى):

نجا كل من اللواء طاهر العقيلي، رئيس أركان الجيش اليمني، ومعه اللواء أمين العكيمي، محافظ محافظة الجوف من انفجار لغم أرضي أثناء تفقدهم سير المعارك في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف, بعد عمليات التقدم الواسعة للجيش الوطني .

وكانت قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على منطقتى ” العرفاء جنوب اليتمة، وعفى ” ، فى محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء، كما تقدمت القوات نحو 10 كيلو مترات بوادى خب بالمحافظة وسط معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.