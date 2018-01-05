” التعاون الإسلامي ” تدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً على نجران

واس(صدى):

أعربت منظمة التعاون الاسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي صاروخا بالستيا باتجاه مدينة نجران.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يؤكد مواصلة مليشيات الحوثي لنهجها العدائي والإجرامي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ، وتنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد معاليه دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة قيادة وحكومة وشعباً فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ، مشيداً بيقظة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصاروخ وتدميره قبل سقوطه على المناطق المدنية الآهلة بالسكان مما منع وقوع أي خسائر ولله الحمد.