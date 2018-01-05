بالفيديو.. تعزيزات عسكرية إيرانية في ميدان الحرية بكرمانشاه
أعلنت مصادر، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الإيراني دفع بتعزيرات عسكرية جديدة إلى ميدان الحرية في كرمانشاه لمنع وصول المتظاهرين.
وخرج آلاف الإيرانيين في مشهد مهيب بمدينة كرمانشاه الغربية، ثاني أكبر مدينة في إيران من حيث عدد السكان، احتجاجًا على الحكومة وعجزها الواضح في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
🔴#عاجل_همسايه |#يحدث_الان_في_إيران .. #إيراني يوثق وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى ميدان #الحرية في #كرمانشاه لمنع وصول المتظاهرين.#انتفاضه_الشعب_الإيراني #همسايه #تظاهرات_سراسرى #آزادى_ايران #IranProtests #freeiran #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور pic.twitter.com/LsAEpSxL05
— همسايه (@Hmsayh) January 5, 2018
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