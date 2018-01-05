بالفيديو.. تعزيزات عسكرية إيرانية في ميدان الحرية بكرمانشاه

طهران(صدى):

أعلنت مصادر، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الإيراني دفع بتعزيرات عسكرية جديدة إلى ميدان الحرية في كرمانشاه لمنع وصول المتظاهرين.

وخرج آلاف الإيرانيين في مشهد مهيب بمدينة كرمانشاه الغربية، ثاني أكبر مدينة في إيران من حيث عدد السكان، احتجاجًا على الحكومة وعجزها الواضح في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.