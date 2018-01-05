أولهم يوسف وهبي.. فنانون خضعوا لعمليات تجميل

أماني الغامدي(صدى):

خضع عدد من النجوم لعمليات تجميل لأسباب مختلفة، بعضهم أعلن عنها بشكل واضح، وآخرون فضلوا أن تكون هذه العمليات سرية.

– يوسف وهبي : وهو أول فنان يُجري عملية تجميل في أنفه، الذي كان يقف عقبة في طريق تحقيق حلمه، بحسب ما نصحه صديقه المخرج محمد كريم.

فبعد إنتاج وهبي لفيلم ” زينب ” ، لم يتمكن من المشاركة في بطولته بسبب حجم أنفه، وأمام رفض الأطباء في مصر إجراء العملية، اضطر للسفر إلى ألمانيا.

وحكى وهبي في برنامج تلفزيوني قديم، أنه كان يعاني في تلك المرحلة مقاطعة أهله له بسبب حبه للفن، ولم يكن يمتلك كل تكاليف العملية ما دفعه لاجرائها من دون مخدّر توفيرًا للنفقات، وأضاف أنه كاد أن يُغمى عليه بسبب الألم الشديد، لكنه تحامل على نفسه من أجل تحقيق حلمه.

– أحمد عز : يعدّ أحمد عزّ أحدث المنضمين إلى القائمة، حيث أجرى عمليات حقن بوتكوس وفيلر لاخفاء بعض التجاعيد التي بدأت في الظهور على ملامحه في الفترة الأخيرة.

ولم يكن عز هو الوحيد المهتم بإزالة التجاعيد بهذه الطريقة، فقد سبقه نجم الكوميديا الشهير عادل إمام بلجوئه إلى الحقن منذ ما يزيد عن عشر سنوات، من أجل إخفاء بعض الخطوط في وجهه. وهو ما فعله أيضًا المطرب كاظم الساهر منذ سنوات عدة، في إجراء وقائي يحفظ نضارته وشبابه.

– عاصي الحلاني: أجرى عملية وخز بالإبر في منطقة الخدود لاخفاء بعض الخطوط، فيما أجرى ماجد المهندس أكثر من عملية تجميلية في وجهه، تسببت في تغيير بعض ملامحه عن بداية ظهوره الفني.

– أحمد السقا: اضطر أيضًا لاجراء عملية تجميل لذراعه، لإزالة آثار الغرز إثر تعرّضه لإصابة بسبب سقوطه أرضًا، في إصابة لم تكن الأولى بل تعرّض السقا للعديد منها من قبل، حتى تجاوز عدد الغرز في جسده الثلاثين حتى الآن، وفي بعض الأحيان كان يضطر لإجراء عمليات جراحية لإزالة آثارها من على جسده.

– عمر الشريف : كان الفنان الراحل عمر الشريف قد اضطرّ لإجراء عملية جراحية منذ عشرات سنوات، لإزالة الشامة الشهيرة التي تميز بها في أفلامه القديمة.

وقرّر الشريف إزالة شامته بعدما سافر إلى هوليوود من أجل تحقيق حلمه ليفاجَأ بشرط من مخرج ” دكتور زيفاجو ” بإزالة الشامة، لأنها لا تناسب الشخصية التي سيقدّمها الفنان الشاب في الفيلم، فوافق على الفور من أجل الفوز بالدور الذي كان سببًا في شهرته عالميًّا.