النظام الإيراني يعتقل أكثر من 3 آلاف متظاهر

طهران(صدى):

أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أن القمع هو الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها نظام الملالي في محاولة منه لإحباط الاحتجاجات الإيرانية الثورية التي اكتظت بها شوارع البلاد ومدنها خلال الفترة الماضية .

وأشارت المقاومة الإيرانية إلى أن القمع وصل إلى اعتقال أكثر من 3 آلاف متظاهر خلال الانتفاضة الثورية التي تستمر حتى اليوم الجمعة منادية بإسقاط الملالي وقياداته التابعة .