وصفة مذهلة لإطالة الشعر في وقت قياسي

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص من كلا الجنسين من مشكلة تساقط الشعر نتيجة عدة أسباب، أهمها: العوامل الوراثية، أو استخدام المواد الكيميائية كالصبغات ومواد التجعيد والتمليس التي تؤذي الشعر، أو بسبب التعب النفسي والإرهاق، أو بسبب نقص البروتينات، أو تناول بعض الأدوية، مما يدفع الكثير منهم إلى البحث عن شتى الطرق والوسائل من أجل التغلب على هذه المشكلة.

تقدم أخصائية تغذية وصفة الثوم والحبة السوداء لشعر صحي وطويل:

– 4 فصوص ثوم

– ملعقتي حبة سوداء

– زيت خروع

– زيت زيتون

– ماء

نضع فصوص الثوم والحبة السوداء في كأس ماء ونتركه يغلي حتى تطهى حتى يصبح الثوم ناضجا ثم نضيف زيت الخروع وزيت الزيتون ونمزجهما حتى نحصل على كريم. وبعدها، نفرك فروة الرأس بالكريم ونستعمل الوصفة مرة في الأسبوع.