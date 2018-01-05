رئيس بلدية رفحاء يشكر الأمير فيصل على زيارته التفقدية للمحافظة

خالد الضبيبي(صدى):

قال رئيس بلدية محافظة رفحاء، المهندس شمام بن سعيدان الشمري، أن الزيارة التفقدية التي قام بها صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، لأحياء وشوارع محافظة رفحاء كان لها بالغ الأثر لدى الأهالي ولدينا نحن كمسئولين .

وأضاف: ” تشرفت خلال تلك الزيارة بمرافقة سموه في جولته الميدانية داخل الأحياء ووقوفه على بعض المشاريع الجاري تنفيذها، حيث وجهنا سموه بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي ” .

وأكد سموه على أهمية تحقيق المنهج الواضح الذي تسير عليه المملكة في مختلف شؤونها نحو تحقيق الرفاهية للمواطنين والازدهار والنمو ,وتحسين الخدمات .

وتابع : ” وأكد سموه أن المواطن هو المحور الأساسي للتنمية، مشيرا إلى أن رضا المستفيدين على مستوى جودة كافة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمواطن هو المؤشر المعتمد للنجاح والتميز “.

واختتم ” ونحن بدورنا في بلدية محافظة رفحاء نقدر لسموه الكريم تلك الزيارة الكريمة والتي سعدنا خلالها بالاستماع لتوجيهاته وملاحظاته، وسنعمل بإذن الله تعالى على تقديم الخدمات البلدية والتنموية التي يطمح إليها كافة أهالي المحافظة ومراكزها بلا استثناء ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد ” .

