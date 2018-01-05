بالفيديو.. الجماهير الإيرانية تهتف ضد النظام في مباراة تركتور

ماجد محمد(صدى):

تضامنًا مع الاحتجاجات الإيرانية ، هتف جماهير فريق تركتور تبريز ضد النظام الإيراني الفاسد خلال مباراة فريقهم التي أقيمت اليوم الجمعة .

وقطع التلفزيون القطري أصوات الهتافات خلال المباراة بأوامر من نظام الملالي الإرهابي الذي يسعى لقمع المتظاهرين وإسكات أصواتهم المطالبة بإسقاطه .