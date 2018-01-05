بالفيديو.. الجماهير الإيرانية تهتف ضد النظام في مباراة تركتور
تضامنًا مع الاحتجاجات الإيرانية ، هتف جماهير فريق تركتور تبريز ضد النظام الإيراني الفاسد خلال مباراة فريقهم التي أقيمت اليوم الجمعة .
وقطع التلفزيون القطري أصوات الهتافات خلال المباراة بأوامر من نظام الملالي الإرهابي الذي يسعى لقمع المتظاهرين وإسكات أصواتهم المطالبة بإسقاطه .
🔴#عاجل_همسايه |#يحدث_الان_في_إيران .. #التلفزيون_الإيراني يقطع صوت الجماهير في مباراة فريقي "تركتور تبريز و استقلال طهران" بعد هتافات الجماهير " لاغرة ولا لبنان ، #الموت_لخامنئى".#همسايه #تظاهرات سراسرى #آزادى_ايران #IranProtests ##freeiran #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور pic.twitter.com/KOBDo0Sc4z
— همسايه (@Hmsayh) ٥ يناير، ٢٠١٨
🔴#عاجل_همسايه |#يحدث_الان_في_إيران .. جماهير فريق تركتور #تبريز تردد هتافات ضد #النظام أثناء مباراة فريقهم اليوم، و #التلفزيون_الإيراني يقطع أصواتهم.#همسايه #تظاهرات سراسرى #آزادى_ايران #IranProtests ##freeiran #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور pic.twitter.com/G9zvCcOE5E
— همسايه (@Hmsayh) ٥ يناير، ٢٠١٨
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