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بالفيديو.. الجماهير الإيرانية تهتف ضد النظام في مباراة تركتور

بالفيديو.. الجماهير الإيرانية تهتف ضد النظام في مباراة تركتور
ماجد محمد(صدى):

تضامنًا مع الاحتجاجات الإيرانية ، هتف جماهير فريق تركتور تبريز ضد النظام الإيراني الفاسد خلال مباراة فريقهم التي أقيمت اليوم الجمعة .

وقطع التلفزيون القطري أصوات الهتافات خلال المباراة بأوامر من نظام الملالي الإرهابي الذي يسعى لقمع المتظاهرين وإسكات أصواتهم المطالبة بإسقاطه .


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