إنستجرام تعلن ميزة جديدة بتطبيقها

متابعات(صدى):

قرر تطبيق إنستجرام إطلاق ميزة جديدة لمستخدميه، وتجري الاختبارات حاليا قبل إتاحتها للجميع، وتمكن الميزة المستخدمين من مشاركة قصصهم Story عبر تطبيق التراسل الفوري واتسآب .

رصد موقع ” TechCrunch ” التقني الشهير اختبارات لهذه الخاصية على بعض مستخدمي التطبيق في البرازيل، حيث ظهر قائمة يوجد بها خيار لتبادل قصص انستغرام عبر تطبيق واتسآب، وتسعى هذه الخاصية لتمكن مستخدميه من تبادل الصور العادية والمزينة وملفات GIF.

سيتم نشر قصص انستغرام بصورة طبيعية كأي ملف يشاركه المستخدم في حالة الواتسآب وتختفي بعد 24 ساعة.

يشار أن مستخدمين تطبيق انستغرام قد طالبوا كثير بتفعيل هذه الخاصية.