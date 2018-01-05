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بالفيديو.. اعترافات خطيرة لشباب يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات

بالفيديو.. اعترافات خطيرة لشباب يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات
علي القحطاني(صدى):

تتزايد نسبة حوادث السيارات بالمملكة في الآونة الأخيرة إلى أعلى حد، وذلك نظرًا للقيادة تحت تأثير المخدرات خاصة في فترة الليل، وفقًا لتصاريح هيئة المرور.

ورصدت قناة لإخبارية، إعترافات خطيرة لمجموعة من الشباب الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المسكرات والمخدرات عبر برنامج ” الله يعطيك خيرها ” .

وتسجل هيئة المرور خاصة في الليل سرعات هائلة تصل إلى 220 كلم، وتصدر القيادة المتهورة على وجه الخصوص من فئة صغار السن والشباب.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24957 ] نشر منذ 20 دقيقة

طيب وش الحل
لازم يكون في أجراءات شديده
قبل ينقرض الشعب السعودي فهاالخطوط
توقيف كم يوم وغرامه وكفالة
هذي أنسوها خلاص
ماسوت شي غير زادت الطين بله
مفروض المتهور ومن شرى له السيارة أو الي عطاه حتى لو أبوه أرزعو به معه فاالسجن
الين مايعرف إن الله حق
لمجرد مايمسك خط ويحط يدينه على الطارة
يتحول لوحش أرهابي
لايبي أحد يمشي قدامه ولا يتعداه
لكن الشكوى لله
المرور كل همهم المخالفات
حسبي الله ونعم الوكيل

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