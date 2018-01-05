بالفيديو.. اعترافات خطيرة لشباب يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات

علي القحطاني(صدى):

تتزايد نسبة حوادث السيارات بالمملكة في الآونة الأخيرة إلى أعلى حد، وذلك نظرًا للقيادة تحت تأثير المخدرات خاصة في فترة الليل، وفقًا لتصاريح هيئة المرور.

ورصدت قناة لإخبارية، إعترافات خطيرة لمجموعة من الشباب الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المسكرات والمخدرات عبر برنامج ” الله يعطيك خيرها ” .

وتسجل هيئة المرور خاصة في الليل سرعات هائلة تصل إلى 220 كلم، وتصدر القيادة المتهورة على وجه الخصوص من فئة صغار السن والشباب.