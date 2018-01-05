5 تصرفات تفقدك أنوثتك أمام زوجك

أماني الغامدي(صدى):

قالت أخصائية بالعلاقات الزوجية ، أنه من المعروف أن الرجل ينجذب بشكل فطري لأنوثة المرأة ورقتها، فهي ما يميزها عنه وتجعله يرغب في التقرب منها واكتشافها، وتزداد جاذبيتها في نظره كلما كانت المرأة أكثر أنوثة ورقة. لكن هناك بعض التصرفات التي تقوم بها النساء تفقدهن أنوثتهن بنظر أزواجهن، مما يسبب بعض الجفاء والبعد في علاقتهما العاطفية، ممكن أن تصل إلى حد الانفصال.

إليك أبرز هذه التصرفات:

1- ملابس غير مناسبة

اختيار ملابس ملائمة وأنيقة لا يعني أن تنفقي الكثير من الأموال لشراء أغلى الماركات، بل يجب أن تعرفي ما الذي يليق بجسمك، وأن تستشيري مع الآخرين في اختيار ملابسك، لكي تبدي أكثر جاذبية.

2- الخجل الزائد

يعتبر الخجل من الصفات الجميلة المميزة للمرأة، لكن أذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فالرجل لا يحب أن تكون زوجته طيلة الوقت خجولة، لا تعبر عن إحساسيها ومشاعرها ورغباتها، في بعض الأحيان يجب أن تكوني أنت المبادرة بالتقرب إليه.

3- عدم الاهتمام باللياقة البدنية

الجسد الرائع من سمات الأنوثة التي تحتاج إلي الاهتمام به لأنه يزيد من إثارة الزوج. ولجذب انتباهه، أنت بحاجة إلى ممارسة بعض الرياضة، أو اتباع حمية غذائية سواء لنقص الوزن، أو للحفاظ على وزنك المثالي، لكي تبدي دائما جذابة في نظر زوجك.

4- دللي نفسك

تحب أغلب النساء تدليل أنفسهن من خلال الذهاب إلى مصففي الشعر، أو مراكز التجميل لتقشير البشرة، أو غيرها من الأمور التي تقوم بها النساء ليظهرن في أبهى حلة، وتعتبر هذه الخطوة من الأمور التي يفتقدها الرجل ويحبها في المرأة.

5- لا تصرخي أمامه

يعتبر صوت المرأة الخافت الحنون من مميزات أنوثتها، فالرجل يتأثر بشكل كبير بصوت المرأة الناعم، لذا لا ترفعي صوتك أمامه أو تتكلمي بطريقة تجردك من أنوثتك، تعاملي معه دائما بصوت هادئ و مستقر حتى في لحظات النقاش.