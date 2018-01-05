تطبيق ” كلنا أمن ” يمكن المواطنين من التبليغ عن الجرائم الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح حساب تطبيق كلنا أمن أن التطبيق يمكن مستخدميه من التبليغ عن الجرائم الإلكترونية مشيرا للخطوات التي يجب على المستخدم إتباعها للبلاغ .

وقال الحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يمكن استخدام تطبيق كلنا أمن للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية ” .

وأضاف: ” الخطوة الأولى هي اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية وهي الدوريات الأمنية، والخطوة الثانية ستظهر قائمة الملاحظات، فيمكن كتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ ” .

واستكمل: ” الخطوة الثالثة يمكن رفع الصورة المصورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية، والخطوة الرابعة بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة المصورة يمكن للمستخدم أن يقوم بإرسال البلاغ للقسم المختص ” .