بالفيديو.. نظام الملالي يسير على نهج إسرائيل في سياسة القمع

طهران(صدى):

استمر نظام الملالي، في طغيانه وعدوانه، يوما بعد يوم، فيسير في طريق الإرهاب تارة، ويتجه نحو قمع شعبه تارة أخرى، حيث يتجرد النظام الإرهابي من كل مشاعر الإنسانية والرحمة، أثناء تعامله مع شعبه، فلا يختلف في أساليبه عن أي احتلال ولا أي تنظيم إرهابي هدفه ترويع وقمع المواطنين فحسب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر أساليب التعذيب الذي يستخدمه النظام الإيراني في قمع شعبه، على خلفية الاحتجاجات ضد الملالي.

ويظهر مقطع الفيديو، تعدي أحد القوات الأمنية الإيرانية، على أحد المواطنين بالضرب، ومن ثم تجريده من ملابسه، في إحدى شوارع كرمانشاه غرب البلاد.

وأثار مقطع الفيديو موجة غضب في أوساط التواصل الاجتماعي، معلقين ” هذا ليس جندي إسرائيلي في فلسطين، ولا في حلب ولا دمشق، هذا في كرمنشاه إيران ” .