في خطبة الجمعة.. القاسم: المؤمن القوي حسن الظن بربه في كل الأوقات

نايف السالم(صدى):

خطب الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، اليوم الجمعة، قائلا : ” الشدائد والمحن تصنع الظنون الحسنة وتنكشف ظنون السوء، والمخرج عند الضيق حُسن الظن بالله، ومن ضاق به عيشه فحسن ظنه وسعه وفرجه، والله قوي قدير ونصره لعباده وأوليائه ليس دونه غالب ومن اليقين حسن الظن بالله في ذلك ” .

وأضاف: ” من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ليس تألياً وإنما حسن ظن به تعالى، والمؤمن من شأنه حسن الظن بربه في كل حين وعلى كل حال وأولى ما يكون كذلك إذا دعاه وناجاه موقناً بقربه وأنه يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه ” .

وتابع: ” من أحسن الظن به في غناه وكرمه ومغفرته أعطاه سؤله، والله تواب يفرح بتوبة العباد ويبسط يده بالليل ليتوب مُسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومن كمال صفاته لا يرد من أقبل عليه، وأحوج ما يكون العبد إلى حسن الظن بالله إذا قربت ساعته وودع دنياه وأقبل على ربه ” .

وأختتم: ” أن أعمال الناس على قدر ظنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن الظن بالله فأحسن العمل وأما الكافر فأساء بالله الظن وأساء العمل وفي هذه العبادة حسن الإسلام وكمال الإيمان وهي طريق الجنة لصاحبها، والله يعامل عباده على قدر ظنونهم به والجزاء من جنس العمل فمن ظن خيراً فله ذلك ومن ظن سواه فلا يلومنّ إلا نفسه ” .