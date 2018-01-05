” محامي صالح ” يتوعد بكشف خونة اليمن المتواطئين مع قطر وإيران

فهمي محمد(صدى):

توعد محامي الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله، بكشف القيادات الخائنة قريبًا، والتي باعت الوطن وكان لها يد في مقتل صالح، بتوجيهات إيرانية، ودعم من قطر.

ودون عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، ” قريبا وليس بعيدا.. سيتم كشف القيادات الخائنة. التي باعت الوطن والمؤتمر والزعيم والأمين، وأصبحت قيادات حوثية ” .

وحسم أمره، قائلًا: ” هذه الشخصيات الخائنة. لا مجال لقبولها ولابد من الحساب. ولا أسمع واحد ينكر ذلك. فالمؤتمر مليئ بالخونة. وترقبوا ” .