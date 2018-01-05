مدير التنمية الاجتماعية بمكة يوقع شراكة اجتماعية مع ” عطاء للتدريب “

نايف السالم(صدى):

وقّع مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة شراكة اجتماعية مع مؤسسة عطاء للتدريب.

تهدف هذا الشراكة الى تنمية وتطوير العمل الاجتماعي في الجمعيات واللجان الأهلية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وتشجيع ودعم العمل التطوعي وفق رؤية ٢٠٣٠ واقامة ورش تدريبية لدعم العمل الاجتماعي.

وتزخم مؤسسة عطاء للتدريب بكادر مؤهل وقدرات متميزة سُخرت للتدريب وانتاج أفضل المخرجات لتنمية قدرات المجموعات والافراد.

وشكر بدوره سعادة الأستاذ ساعد بن محيل الصواط مدير مركز التنمية بمكة الاخوة القائمين على مؤسسة عطاء لمبادرتهم الكريمة لتنفيذ هذه الشراكة وابدى استعداده واستعداد المركز لانجاح هذه الاتفاقية الكريمة التي من شأنها انتاج مخرجات مميزة لخدمة المجتمع المكي بأفضل جودة ولابراز اسم مكة في العمل الاجتماعي والتطوعي لما لها من مكانة دينية عظيمة تجعل منها محط انظار الجميع.