بالصور.. بايتون تكشف عن سيارتها الكروس أوفر الأولى قبل معرض CES

متابعات(صدى):

كشفت بايتون عن تفاصيل جديدة بخصوص سيارتها الكروس أوفر المقبلة والمقرر تقديمها في معرض الكترونيات المستهلك CES في 7 يناير الجاري ووصف الموديل بأنه يمثل سيارة ذكية صممت من أجل الحقبة المقبلة المتعلقة بالسيارات الذكية التي يتم مشاركة ركوبها والسيارات ذاتية القيادة. ولم تكشف الصورة التشويقية الكثير بخصوص السيارة ولكن الشركة قالت أنها ستأتي بمصابيح خلفية LED ونظم خاصة تستخدم تكنولوجيا التعرف للتعرف على السائق وفتح الأبواب.

كما تحمل لوحة قيادة خاصة في صورة شاشة بعرض لوحة القيادة كلها ويمكن أن تنقسم الي أقسام مختلفة وتعرض كل شيء من الاتجاهات للأشخاص في قائمة صاحب السيارة. وقالت بايتون أن السيارة الكروس أوفر ستأتي بنظام التعرف الصوتي وأزار بخاصية اللمس وحساسات Air Touch تمكن المسافرين من التحكم في شاشة Shared Experience مع استخدام التحكم باشارات اليد.

وستحمل السيارة منظومة دفع كهربائية مع مدى تنقل 500 كم وستصنع السيارة في الصين ومن المقرر بدء تقديمها في 2019 وستعرض كذلك في أوروبا والولايات المتحدة وتخطط الشركة لتقديم موديلات سيدان وMPV كذلك .