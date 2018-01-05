” التعليم ” : آلية جديدة تتيح للطالب خطته الدراسية المستقلة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم تطبيق نظام المقررات في المدارس الثانوية بشكل مرحلي خلال ثلاث سنوات، خلال العام الدراسي المقبل.

وتختلف الخطة الدراسية من مدرسة إلى أخرى، على أن يسجل الطالب 7 مقررات فأقل لكل مستوى، كما يمكن تسجيل 8 مقررات للمتفوق أو الخريج، وذلك ضمن مسارين موحدة للبنين والبنات وهي مسار العلوم الطبيعية، ومسار العلوم الإنسانية وفق معدل تراكمي يحتسب من أول مستوى بنسب ثابتة.

وتشمل الدراسة ست مستويات قد تكون أكثر في حالة التعثر، على أن يكون النظام عبارة عن فصلين منفصلين، يتم التعامل مع كل فصل على حدة، ولن يعيد الطالب المتعثر السنة الدراسية كاملة بل سيحمل المادة المتعثرة إلى المستوى التالي، ويسمح النظام بأن يكون لكل طالب خطته الدراسية المستقلة الخاصة به.

ويمكَن نظام المقررات الطالب من اختيار المسار التخصصي الذي يناسب ميوله وقدراته، إضافة لإمكانية تغيير مساره إلى مسار آخر، و يتم احتساب المقررات التي درسها ضمن المعدل التراكمي .