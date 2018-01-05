بند يتسبب في رحيل ” ميسي ” عن البرسا

ماجد محمد(صدى):

وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، شرطا في عقده ينص أنه في حالة انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا وخروج البرسا من الدوري الإسباني ولعبه في دوري كتالوني خاص، فإنه سيرحل عن الفريق.

وقالت صحيفة ” إيل موندو ” الإسبانية أن ميسي سيبقى في برشلونة في حال بقائهم في الدوري الإسباني، أو مشاركتهم في إحدى الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني.

وأضافت : أما في حالة الانفصال عن الدوري الإسباني، ولعبه في دوري كتالوني خاص، فإن ميسي سيرحل عن النادي، وفقا لبند في عقده الأخير.

يذكر أن الشرط الجزائي لرحيل ميسي هو 700 مليون يورو، ولكن الشرط الجزائي غير قابل للتطبيق في حال عدم لعب برشلونة في أحد الدوريات الكبرى بأوروبا.