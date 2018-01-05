بالصور.. التأهيل الشامل للإناث بجدة يختتم فعاليات اليوم العالمي للإعاقة

نايف السالم(صدى):

احتفل مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة جدة يوم الخميس ١٧ ربيع الثاني ١٤٣٩ بختام فعاليات اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار (اهتمامنا بهم حياة لنا ولهم ) حيث انطلقت فعالياته من الرابع من ديسمبر ٢٠١٧ اشتمل على عدة أنشطة اجتماعيه ثقافية ترفيهية وتربوية.

واقيم الحفل الختامي بمقر المركز من خلال دعوة اسر ذوي الإعاقة وبعض فروع الوزارة، وقد تم الاحتفال بالتعاون مع مجموعه رابطة المعرفة التطوعية وفريق عرب كيدز للاطفال وفريق جواهر الفن اشتمل الحفل على عدة فقرات استعراضية وترفيهيه كما قدم مقيمات المركز فقرة وطنية عبرو فيها عن حبهم وولائهم لوطنهم الغالي بالاضافة إلى عمل مسابقة تجمع الأم بابنتها من ذوي الإعاقة هدفها تقوية أواصر العلاقة والخروج عن المألوف من الزيارة المعتادة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الأمهات المتميزات والحريصات على التواصل والزيارة بشكل دائم، وقد عبرت مديرة المركز الأستاذة عزيزه الشهري عن شكرها وتقديرها لجميع الحضور والمساهمين في نجاح الفعاليات.

الجدير بالذكر مشاركة جميع اقسام المركز والتعاون لإبراز الفعاليات بالشكل المناسب ومايحقق اهداف المركز التنموية.

