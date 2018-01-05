” قرقاش ” يدشن تويتة مبهمة.. والنشطاء يتفاعلون ” هذه قطر “

أبوظبي(صدى):

نشر الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تدوينه مبهمة، قال فيها ” أن تكون مع الشيء وضده، أن تظهر ما لا تبطن، أن تتلون حسب الطلب وأن يكون خطابك في وادي وفعلك بعيد عنه، أسلوب مكشوف وطريقه مسدود ” .

وتفاعل نشطاء التواصل على موقع تويتر، قائلين بأن هذه الأفعال لا تصدر إلا من النظام القطري.

حيث علق أحد النشطاء بـ ” يا دكتور أنور ليه الألغاز صوب ناحية الهدف مباشره المتلونون معلومون وأصدقاء شريفه بقنواتهم وأبناء مرشدهم معروفون ” ويقصد النظام القطري.

وقال أخر : ” تغريدتك دكتور أنور بالمختصر (قطر).. سليم كلامك ” .