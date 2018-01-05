بالفيديو.. أسيل عمران تكشف حقيقة زواجها للمرة الثانية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة أسيل عمران، عن عدم خوضها للزواج مرة أخرى في هذه الفترة في مقطع فيديو نشرته بقناتها على اليوتيوب .

وأجابت اسيل على سؤال أحد المتابعين ” متى نشوفك متزوجه ” ، قائلة ” الحمد لله شيفتوني وخلصت يعني .. والحمد لله أجمل شئ طلعت به في الحياة هو ابني وبنتي .. فكرة الزواج ما احطها في بالي تماما .. ومن يقولون اني ما عيشت الأمومة أو عشتيها فالحمد لله أعيشها كل يوم ” .