بالصور.. التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينظم فعالية ” ربيع الطفولة “

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بالقسم النسائي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فعالية ( ربيع الطفولة ) للأطفال بين سن 6 الى 12 عاماً، والذي بدأ يوم الأحد الموافق 13 ربيع الآخر ولمدة أسبوع.

وهدِفت الفعالية إلى تنمية الحس الإبداعي والفني لدى الأطفال من خلال عدة أنشطة وفعاليات خلال أيام الأسبوع تخللها تعليم مهارة إستخدام الحاسب الألي والخط والأشغال اليدوية من صناعة الأسوار والأطواق وتعليم فن الرسم والطباعة والمهارات الجمالية والطبخ، كما تم توزيع الهدايا والجوائز على جميع الأطفال.

حضر الفعالية ما يقارب 55 طفل وقد عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بكل ماتم تقديمه لهم.

واختتمت أيام الفعالية بمشاركة منسوبات المركز الأطفال بكيكة النجاح لمشاركتهم فرحتهم في جو من المتعه والفائدة.

