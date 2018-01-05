أمير الشمالية يوجه بآلية تنظيم الصناعية في عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

أصدر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، حول آلية تنظيم الصناعية القديمة والجديدة رقم 1 ورقم 2 في عرعر.

وأقدم أمير الحدود الشمالية، على حل مشكلة دامت لأكثر من 20 عاماً، مع حفظ لحقوق جميع الأطراف التجار والأمانة وكافة الأجهزة الحكومية التي لها مواقع في المخطط.

وشملت الآلية إعادة تنظيم مخطط الصناعية القديمة، مع منح الأولوية للمستثمرين ومؤجري النفع العام مع تغيير النشاطات، وتنظيمها على هيئة مسارات للمكاتب الإدارية للشركات، محلات اتصالات، كافيهات، سوق للمفروشات، مواد البناء ومراكز خدمات سريعة وأرصفة للممارسة رياضة المشي.