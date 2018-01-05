حملات تفتيشية على المقاهي بمكة المكرمة
تمكنت أمانة مكة المكرمة الممثلة في بلدية الشرائع من تنفيذ جولات تفتيشية على مقاهي المعسلات والشيش بمنطقة الراشدية والجعرانة شرق مكة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية.
وتعتبر منطقة الجعرانة من أكثر المناطق التي ينتشر فيها المقاهي الشعبية وتقدم المعسل لزبائنها وتم إقصاءها خارج حدود الحرم بسبب مطالبات من الأهالي بتشديد الرقابة عليها.
وأكد أسامة زيتوني مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مخالفات بتلك المقاهي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24957 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأستراحات فمنطقة جعرانه
والي بمنطقة المقرح عند الملاعب
والي فحراج المعيصم
والي فمنطقة الحسينية
حتى الي فاالدانه على طريق مكه جده
والي على خط جده القديم
كلها تحتاج لزيارات مفاجئة🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22849 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان