حملات تفتيشية على المقاهي بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة مكة المكرمة الممثلة في بلدية الشرائع من تنفيذ جولات تفتيشية على مقاهي المعسلات والشيش بمنطقة الراشدية والجعرانة شرق مكة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية.

وتعتبر منطقة الجعرانة من أكثر المناطق التي ينتشر فيها المقاهي الشعبية وتقدم المعسل لزبائنها وتم إقصاءها خارج حدود الحرم بسبب مطالبات من الأهالي بتشديد الرقابة عليها.

وأكد أسامة زيتوني مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مخالفات بتلك المقاهي.