حقيقة فرض رسوم على المركبات بطرق الرياض

حمود العنزي(صدى):

نفت مصادر الشائعات والأخبار المتداولة حول فرض رسوم على المركبات أثناء عبورها بطرق الرياض، مؤكدة أن هذه الشائعات غير صحيحة والحقيقة أن الرسوم ستفرض على الطرق الجديدة أو المنفذة بطريقة الاستثمار.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الفكرة سيتم تطبيقها عن طريق الاستثمار ووفقا لمعايير وضوابط محددة، موضحا لا تطبق في الوقت الحالي بينما في بداية 2020 .