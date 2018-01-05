بالفيديو.. مرسيدس تحتفل بـ G-Class قبل تقديم الطراز الجديد

متابعات(صدى):

أكدت مرسيدس على تقديم الجيل الجديد من موديلات G-Class في 15 يناير الجاري بعد الكشف عن فيديو تشويقي للسيارة, والفيديو حمل اسم أقوى من الزمان ومكعب العنبر ويتضمن موديل G-Class في صورته الحالية داخل مكعب من العطر ويمثل قدرة السيارة على البقاء والاستمرار لأجيال بدون تقادمها ورغم أن الفيديو لا يقدم أي لمحات عن السيارة الجديدة ولكن هذا الأمر جعلنا أكثر استثارة.

ولم تتعرض G-Class لتغيير كبير في الشكل منذ عام 1979 واذا قامت مرسيدس بالأمر بصورة صحيحة فالتكنولوجيا الجديدة قد تجعل السيارة الجديدة تمثل تحسن كبيرة بالنسبة للموديل السابق. ومقارنة بالموديل السابق فـ G-Class الجديدة ستكون أكبر وتوفر مساحة أكبر للأقدام والأكتاف والمرفق بينما الركاب في الجزء الخلفي سيتمتعون بمساحة للأقدام بمعدل 150 مم.

والتصميم الخارجي للسيارة سيكون مشابه للموديل الحالي ولكنها ستكون سيارة جديدة كلياً والتعديلات عديدة وتشمل محركات بست شواحن توربينية وتعليق أمامي مستقل.