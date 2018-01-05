إحدى متهمات قضية ” طفل الطائف ” : فصلوني اشتباها بضحكتي
قدمت الممرضة ” خديجة ” غحدى المتهمات بتعنيف وإهانة ” طفل الطائف ” ، مطالبة بالرجوع لكاميرات المستشفى للتأكد من براءتها.
وتظلمت الممرضة في قرار فصلها، مؤكدة بإنها اُتهمت لمجرد اشتباه في صوت ضحكتها بمقطع الفيديو المتداول حول العبث بالطفل الرضيع.
وأكدت ” خديجة ” أنها لم تكن مكلفة بالعمل في القسم الذي حدثت فيه الواقعة، مطالبة بسماع شهادة زملائها في المستشفى لتمييز صوتها.
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عبدالله[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
سؤال للممرضة لو كان هذا الطفل الرضيع ولدك او اخوك الصغير ودخلتي على الممرضات وهم يفعلون به مثل ما فعلوا بالطفل هل سوف ( تضحكين كما ضحكتي على هذا الطفل)
انا سوف أرد عنك لوكان هذا الطفل ولدك او أخووك كان كان قلبتي ……… في وجه الممرضات ولن ترضي بما يحصل بس انتي عجبك الوضع وبدل ما ما تغيري هذا المنكر قمتي بالضحك
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( من رآى منكم منكرا فليغيرة بيدة فان لم يستطع فبلسانة فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) صدق الرسول الكريم
صلوا على رسولكم الكريم في هذا اليوم العظيم
عبد العزيز[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الابالله اسال الله العفو والعافية ماجرى ليس عارض ولاكنها قدرة الله عز وجل السناب والتصوير والكميرات والوقت كلها من جنود الله عالم الغيب والشهادة الذي لايضلم مثقال ذرة لاله الاانت العزيز الواحد القهار لك الملك والحمد والشكر سبحانك ربي لاشريك لك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24957 ] نشر منذ 1 ساعة
مفروض الطاقم الطبي كله باالمستشفى
يتغير بمن فيهم مدير المستشفى🤔
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 1 ساعة
من تصرف بمثل هذه الطريقة التي تخلو من الشفقة والرحمة والرفق خصوصا مع رضيع لاحول له ولا قوة وفي مستشفى وقسم للرضع فحتما هو قادر على فعل ماهو ابشع وماخفي كان اعظم , فلا تلومو احدا ولومو انفسكم ,سيداتي الممرضات اذا كنتن انتن الجنس الناعم واكثر الناس خبرة بالعواطف خصوصا تجاه الاطفال وهذا كان فعلكم فماذا تركتم للخناشير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!