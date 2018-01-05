إحدى متهمات قضية ” طفل الطائف ” : فصلوني اشتباها بضحكتي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قدمت الممرضة ” خديجة ” غحدى المتهمات بتعنيف وإهانة ” طفل الطائف ” ، مطالبة بالرجوع لكاميرات المستشفى للتأكد من براءتها.

وتظلمت الممرضة في قرار فصلها، مؤكدة بإنها اُتهمت لمجرد اشتباه في صوت ضحكتها بمقطع الفيديو المتداول حول العبث بالطفل الرضيع.

وأكدت ” خديجة ” أنها لم تكن مكلفة بالعمل في القسم الذي حدثت فيه الواقعة، مطالبة بسماع شهادة زملائها في المستشفى لتمييز صوتها.

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