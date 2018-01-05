كاديلاك تعدل خططها وتقدم XT4 للسيدات في المملكة

حمود العنزي(صدى):

أكدت شركة كاديلاك الشرق الأوسط أنها تسعي للتوافق مع القرار السعودي بالسماح للنساء بقيادة السيارات من خلال استقبال النساء السائقات للسيارات في معارض الشركة بالمملكة وأكدت الشركة على امكانية طرحها لموديل XT4 الذي أكدت أنه يوافق النساء بصورة كبيرة وبالتالي سيناسب قيادة النساء للسيارات في المملكة.

كما تعتمد الشركة تعديلات في سياستها واستراتيجيتها التسويقية من أجل أن تتناسب مع القطاع النسائي السعودي وتعمل الشركة على تقديم دراسات بالتعاون مع الشركاء في المملكة وتنتظر صدور نتائج هذه الدراسات لتتخذ قراراتها. وكانت الشركة قد كشفت عن طرازات عديدة في المنطقة في الفترة الأخيرة منها سكاليد وCT6 وXT5 بجانب اسكالا أعلى سيارات الشركة .

وأكدت الشركة أن السوق السعودي مهم جداً بالنسبة لها مع السوق الاماراتي وأن أكثر سياراتها مبيعا في المملكة سكاليد.